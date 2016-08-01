В Ереване арестовали 47 человек по делу о захвате здания полиции

Как говорится в сообщении СНБ, 24 лицам предъявлены обвинения по статьям "захват заложников", "захват здания с угрозой его уничтожения или повреждения" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", передает Русская служба Би-би-си.

17 июля группа вооруженных лиц ворвалась на территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване, протаранив грузовиком железные ворота. Один полицейский при этом погиб, несколько получили ранения.

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Захватчики потребовали освободить находящегося под арестом оппозиционного активиста Жирайра Сефиляна и других людей, которых они считают политическими заключенными, а также отправить в отставку президента Армении.

В ночь на 30 июля в результате столкновений протестующих с полицейскими у захваченного здания пострадали около 30 человек.

31 июля силам безопасности сдались все 20 вооруженных человек, которые захватили полк ППС. В ходе напряженной конфронтации за минувшие дни погибли два сотрудника полиции, несколько человек были ранены.

По информации минздрава Армении, в больницах остаются 17 пострадавших при разгоне митинга в Ереване. В общей сложности в больницах остаются 25 человек, пострадавших в событиях с 17 июля.