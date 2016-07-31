В Ереване объявили АТО: захватчики участка ППС сдались властям

Об этом сообщает NewsАrmenia.

"Подразделения специального назначения правоохранительных органов Армении своими последовательными и согласованными действиями заставили членов вооруженной группы сложить оружие и сдаться властям. Задержаны 20 террористов. Территория патрульно-постовой службы полностью освобождена", - говорится в заявлении СНБ.

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Ранее члены вооруженной группы заявили, что намерены сдаться властям и после этого будут считать себя военнопленными.

Захватившие с 17 июля здание полиции лица требовали отставки властей и освобождения их лидера, участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, арестованного около месяца назад по подозрению в незаконном хранении оружия.