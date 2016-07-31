HBO рассказала, когда завершится "Игра престолов"

Один из популярнейших сериалов последних лет - "Игра престолов" американской телекомпании HBO по мотивам серии фэнтэзийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" - закончится в 2018 году после выхода его восьмого сезона, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление главы отдела программ кабельного телеканала Кейси Блойс.

"В седьмом сезоне, который выйдет летом следующего года, будет всего семь серий - на три меньше обычного", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сюжетные линии последних сезонов уйдут от описанного в книгах Мартина, так что никто не сможет предугадать сюжетные повороты, уверяют продюсеры.

Блойс также не исключил возможность спин-оффа - побочного сериала с кем-либо из героев "Игры престолов".

"Продюсеры не против, но у нас нет по нему конкретных планов в данный момент", - заметил директор программного вещания HBO.

В прошлом году "Игра престолов" стала лауреатом рекордных 12 телепремий "Эмми" только за один сезон.

В преддверии церемонии наград "Эмми-2016", которая пройдет в сентябре,сериал поставил новый рекорд - 23 номинации на премию.