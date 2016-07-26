Во Франции обезврежены преступники, захватившие заложников в церкви (фото)
12:20, 26 июля 2016Мир
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Полиция обезвредила двух преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. В настоящее время известно о гибели одного заложника.
Известно о гибели одного заложника / @fredveille
Всего в заложники попали пять человек, среди которых священник и четверо прихожан. Преступники были вооружены ножами. Шестой заложник, которому удалось бежать, поднял тревогу и сообщил о случившемся. В настоящее время известно, что погиб священник, еще один заложник ранен.
Нападавших было двое / @fredveille
О личностях захватчиков пока нет никакой информации. По данным французских СМИ, в нападении участвовали два человека, вооруженные ножами. В результате полицейской операции преступники были убиты. Мотивы преступников, совершивших нападение на церковь, пока не установлены.
Полиция ликвидировала нападавших / @Yzgeneration
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