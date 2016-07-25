Позиция Турции не позволяет ей присоединиться к Евросоюзу - Юнкер

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters со ссылкой на его интервью французскому телеканалу France 2.

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"Я считаю, что Турция в ее нынешнем состоянии не в состоянии стать членом (ЕС) в ближайшее время и даже в течение более длительного периода", - сказал Жан-Клод Юнкер.

Президент Еврокомиссии отметил, что стране, которая будет иметь в своем законодательном арсенале смертную казнь, нет места в ЕС.

Власти Турции со времени неудачной попытки государственного переворота отстранили, задержали или начали расследование в отношении более чем 60 тыс. солдат, полицейских, судей, учителей, государственных служащих и других лиц.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что готов принять восстановление в Турции смертной казни в случае принятия соответствующего решения турецким парламентом.