Турция еще не ответила на предложение ОБСЕ допустить наблюдателей

"Я думаю, что если бы мы получили доступ к наблюдению над этими процессами, это было бы мероприятием по укреплению доверия", - сказал директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк в пятницу, 22 июля, в эфире RBB-Inforadio, передает DW.

Читайте такжеСША только будут наблюдать за ситуацией в Турции

"Мы хотим получить представление о ситуации и обсудить принятые сейчас меры с турецкими властями", - отметил Линк. Он добавил, что Анкара пока не ответила на эти предложения ОБСЕ.

Ранее Турция приостановила действие Европейской конвенции по правам человека, а в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, таким образом он сможет быстро и эффективно бороться со сторонниками путча, что провалился. Он также отметил, что аресты в стране будут продолжаться.