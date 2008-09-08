Россия установит дипотношения с Южной Осетией и Абхазией 9 сентября - СМИ

Россия официально установит дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией 9 сентября, сообщает газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на источник в МИД Абхазии.

По информации издания, консультации на эту тему активно велись в субботу и в воскресенье, когда в Москву под предлогом участия в торжествах по случаю Дня города приехали президент Южной Осетии Эдуард Кокойты и абхазский лидер Сергей Багапш. Источники в МИД Южной Осетии сообщили также, что в Цхинвали уже идут поиски подходящего здания для российского посольства.

В то же время, для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым по вопросу урегулирования конфликта между Грузией и Россией в Москву прибыли президент Франции Николя Саркози, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. По мнению издания, сверхзадача визита делегации - убедить Россию в необходимости отказаться от своего решения признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, на переговорах будут обсуждаться планы по созданию группы международных наблюдателей в составе порядка 150-200 полицейских из стран Евросоюза, которых предполагается разместить в Грузии, а затем заменить ими российские войска вокруг Южной Осетии, отмечает Лента.ру.

Президент Медведев дал указание МИД РФ наладить дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией 26 августа, сразу после объявления о признании независимости двух стран. Напомним, что помимо России в качестве самостоятельных государств самопровозглашенные республики признала Никарагуа.