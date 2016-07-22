Чудеса в небе: в Израиле проходит фестиваль воздушных шаров (фоторепортаж)
10:57, 22 июля 2016Мир
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В Израиле проходит двухдневный Международный фестиваль воздушных шаров в парке Эшколь недалеко от южного города Нетивот.
REUTERS
Участники из разных стран запускают в небо воздушные шары невероятных форм - здесь есть и голова человека, животные, клоуны и многое другое.
Как сообщал УНИАН, в конце мая в украинском Каменце-Подольском состоялись соревнования по воздухоплаванию.
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