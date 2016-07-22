В США продававший России передовую военную технику мужчина получил 10 лет тюрьмы

Как сообщает радио «Свобода», решение было обнародовано 21 июля в федеральном суде Нью-Йорка.

Перед тем 50-летний мужчина, который имел двойное американско-российское гражданство, признал себя виновным в преступлениях, включая действия как агента России.

По данным обвинения, компания Arc Electronics Inc. поставила в период с 2002 до 2012 года товаров на сумму около 50 млн долларов.

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Среди клиентов компании было, в частности, научно-исследовательское подразделение ФСБ России. В деталях, которые экспортировала Arc Electronics Inc., были такие, которые используются в системах наведения ракет, радиолокационных системах и т.п.

По мнению прокуроров, компания представляла себя как производителя дорожного оборудования и замаскировала поставки, чтобы избежать экспортного контроля США.