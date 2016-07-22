Байден: США готовы помочь Турции в расследовании попытки госпереворота

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на NTV.

Байден призвал Турцию проводить расследование обстоятельств попытки переворота таким образом, чтобы общественное доверие к демократическим институтам и законодательству только укреплялось. Он в очередной раз осудил "предпринятую на прошлой неделе попытку переворота против демократически избранного правительства Турции" и выразил "свою безоговорочную поддержку турецкой демократии".

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Политики также обсудили укрепление сотрудничества в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения для расследования дела о попытке военного переворота.

По словам турецкого президента, введение особого режима безопасности необходимо для «пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан». Введение режима ЧП означает, что с этого момента президент и правительство смогут принимать новые законы без парламента.