Эрдоган допустил возможность новой попытки госпереворота

Об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что теперь власти будут лучше к этому готовы, отметив, что разведка допустила ряд промахов накануне предыдущего путча.

«Очевидно, что в нашей разведке были серьезные пробелы и недоработки, нет смысла пытаться их скрыть или отрицать», - заявил он.

По словам президента, участники новой попытки переворота столкнутся с большими трудностями, так как турецкие власти «стали более бдительны».

Читайте такжеПровал путча: ЕС призвал Турцию уважать права человека

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения для расследования дела о попытке военного переворота.

По словам турецкого президента, введение особого режима безопасности необходимо для «пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан».

Введение режима ЧП означает, что с этого момента президент и правительство смогут принимать новые законы без парламента.