Эрдоган ответил на критику о возвращении смертной казни: "Если в ЕС уважают демократию, то примут волю народа"

Такое мнение в интервью Al Jazeera выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК.

«Если в ЕС уважают демократию, то примут волю народа», - сказал Эрдоган. Он также подчеркнул, что поддержит введение смертной казни, если так решит парламент.

Читайте такжеЭрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в Турции

«Разве сегодня нет смертной казни в Америке? В России? (В России смертная казнь не применяется - УНИАН)» В Китае? В странах по всему миру? Только в Европейском Союзе нет смертной казни», - заявил Эрдоган накануне, выступая перед своими сторонниками, добавив, что требования народа игнорировать нельзя.

Смертная казнь в Турции была отменена в 2004 году в рамках реформ, направленных на получение членства в ЕС. После попытки военного переворота, произошедшей в стране в ночь на 16 июля, в Анкаре заговорили о возвращении данной меры наказания.