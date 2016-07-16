В Турции разблокировали доступ на базу ВВС США Инджирлик

Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на консульскую службу посольства США в Анкаре.

Въезд и выезд с базы Инджирлик был перекрыт ранее 16 июля. Также, как сообщалось, было отключено электроснабжение базы, передает Медуза.

На базе Инджирлик дислоцированы американские самолеты, участвующие в операции против боевиков «Исламского государства».

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Вылеты американских самолетов с базы Инджирлик временно не производятся,сообщает CNN, так как власти Турции закрыли воздушное пространство над этой частью страны из-за попытки военного переворота.

В Турции в ночь на 16 июля была предпринята попытка военного переворота. Организаторами мятежа, как заявили турецкие власти, были офицеры ВВС и военной полиции. Задержаны около трех тысяч подозреваемых в причастности к попытке переворота.