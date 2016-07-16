В Анкаре проходит экстренное заседание парламента в поврежденном во время путча здании

Оно проходит в поврежденном во время путча здании, передает DW.

Перед началом заседания депутаты почтили погибших во время неудачной попытки переворота. Ожидается, что все четыре фракции парламента примут совместную декларацию с осуждением путча, сообщает AP.

Под зданием парламента собрались сотни людей, которые поддерживают власть.

Во время выступления на экстренном заседании парламента премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал мятежников "не солдатами, а террористами", которые обстреляли минувшей ночью здание парламента. По словам премьера, сегодня все партии осуждают попытку переворота. Также Йылдырым выразил надежду, что после неудачного путча в парламенте начнется новая эпоха в сотрудничестве, сообщает Reuters.

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Кроме того, лидер крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте Турции - Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу осудил неудачную попытку военного переворота в стране. Поражение мятежников сблизило разные партии страны в поиске путей укрепления демократии, заявил политик во время экстренного заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, начатая Генштабом ВС Турции операция по задержанию военнослужащих, которые приняли участие в перевороте, завершена.

В ночь на 16 июля группа военных мятежников попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.

Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки. Началась стрельба, раздались первые взрывы.

Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику мятежников подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрку".

Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении мятежа сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. В мечетях муллы призывали турок защитить действующую власть.