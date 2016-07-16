Турецкий премьер сообщил о задержании более 2800 человек за мятеж

Ситуация находится полностью под контролем турецких властей, объявил он, передает Би-би-си. По его словам, в результате мятежа был убит 161 человек, около 1440 получили ранения. Ранее Генштаб сообщил о 194 убитых, включая мятежников.

Читайте такжеЭрдоган рассылает смс-сообщения гражданам Турции, призывает выходить на улицыБинали Йылдырым возложил вину за за мятеж на "параллельные структуры" в армии. Этот термин турецкие власти употребляют для обозначения сторонников проповедника Фетхуллы Гюлена.

"Страна, которая будет поддерживать проповедника Гюлена, не будет другом Турции, и будетсчитаться воюющей с Турцией", - сказал он.

Гюллен, который считается главным политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже опроверг свою причастность к попытке переворота. Он живет в добровольном изгнании в США и возглавляет движение "Хизмет". Ранее Эрдоган и Гюллен были соратниками, но затем их пути разошлись.

Также турецкий премьер заявил, что члены "параллельной группы" уже находятся в руках турецкой юстиции и понесут должное наказание. "Наш народ во время этих событий проявил дальновидность, которая предотвратила нарушение воли народа. Те, кто предпринял эту попытку, должны осознать истину: никто не может играть стремлением нашего народа к свободе и демократии", - заявил Бинали Йылдырым, передает Анадолу.

Кроме этого, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал выдачи военнослужащих, которые после попытки переворота бежали в Грецию. "Мы потребовали незамедлительной выдачи 8 военнослужащих-предателей, бежавших в Грецию на вертолете", - написал он в "Твиттере".

Турецкий военный вертолет приземлился сегодня в Греции, восемь человек на борту были задержаны, сообщает греческая полиция. Они попросили у властей Греции политического убежища. Греческие СМИ подтвердили, что на вертолете находились люди, причастные к попытке госпереворота в Турции.

Ранее сообщалось, что мятежникам удалось захватить несколько вертолетов, два их них были сбиты над Анкарой лояльной президенту Турции авиацией.