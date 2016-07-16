Украина усилила охрану границы из-за попытки военного переворота в Турции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

“В пунктах пропуска для авиационного и морского сообщения осуществляется усиленный пограничный контроль. Активизированы оперативные и режимные мероприятия, повышен уровень обмена информацией и взаимодействия подразделений пограничного ведомства с СБУ, Нацполицией и Нацгвардией”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе подчеркнули, что сейчас особое внимание уделяется морскому участку границы - повышена готовность к действиям сил морской охраны и пограничной авиации, обеспечен усиленный мониторинг обстановки в территориальном море и районах исключительной морской экономической зоны.

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В то же время граждан Украины, которые планируют поездки в Турцию, попросили учесть информацию об усиленных мерах безопасности на украинской границе, направленных на обеспечение режима государственной границы Украины, бесперебойную работу пунктов пропуска, надлежащую безопасность пассажиров, пересекающих государственную границу, недопущение въезда экстремистски настроенных лиц, перевозки оружия, боеприпасов и средств террора.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.

Президент Украины Петр Порошенко поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины в связи с попыткой военного переворота в Турции.