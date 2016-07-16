Генштаб Турции назвал организаторов попытки госпереворота в стране

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Генерального штаба Турции Умит Дандар, передает РБК. По его словам, мятеж вечером 15 июля подняли солдаты из состава ВВС Турции, а также военной полиции. И.о. главы Генерального штаба уточнил, что верховное командование армии с самого начала переворот не поддержало.

Читайте такжеПосле попытки переворота в Турции уже задержали более 1500 человекТакже Умит Дундар уточнил, что в ходе переворота заговорщики захватили многих командиров военных частей и увезли их в неизвестном направлении.

Среди захваченных мятежниками офицеров был и глава Генерального штаба Хулуси Акар. В настоящее время он освобожден и находится в безопасности.

Умит Дундар также пообещал, что «параллельные структуры» будут вычищены из турецкой армии, а предавшие свою страну не останутся без наказания.

По последним данным, в ходе подавления попытки военного переворота были задержаны 1563 человека. Среди них – генерал Мамдух Хакбилен, который командовал армейской группировкой на Эгейском море.