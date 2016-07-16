В результате спецоперации освобожден захваченный мятежниками глава Генштаба Турции

В настоящее время главу Генштаба перевели в безопасное место, сообщает Anadolu.

Читайте такжеПрезидент Турции призвал сторонников оставаться на улицахНакануне вечером члены террористической организации «Параллельное государство», руководимой Фатуллахом Гюленом, попытались совершить военный переворот в Турции. В ходе этой попытки, террористы взяли в заложники Главу генерального штаба Турции Хулуси Акара.