В результате спецоперации освобожден захваченный мятежниками глава Генштаба Турции

09:25, 16 июля 2016
Мир
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Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал Хулуси Акар освобожден в результате операции, проведенной на авиабазе Акынджы.

Анадолу

В настоящее время главу Генштаба перевели в безопасное место, сообщает Anadolu.

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