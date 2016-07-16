Президент Турции призвал сторонников оставаться на улицах

"Будет достаточно, если вы продолжите оставаться здесь. Пока не нормализуется ситуация - не расходимся. Я тоже буду здесь. Нет ничего такого, что мы бы не могли победить вместе", - сказал турецкий президент, передает kommersant.ru.

Читайте такжеПри попытке переворота в Турции задержаны 754 военнослужащихНапомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о попытке переворота в стране и в обращении к народу призвал граждан выйти на улицы и "помочь остановить беспредел". Группа военных, которая организовала мятеж, заявила о захвате власти в стране "для восстановления конституционного порядка, свобод и соблюдения прав человека".