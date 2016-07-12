Шесть бомбардировщиков, вылетевших из РФ, нанесли удары по территории Сирии

Воздушный удар наносился по выявленным в течение последних дней и подтвержденным по нескольким каналам разведки целям террористической группировки ИГИЛ, сообщает Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

В ведомстве утверждают, что в результате удара уничтожен крупный полевой лагерь боевиков, 3 склада боеприпасов и вооружения, 3 танка, 4 боевые машины пехоты, 8 автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами, а также большое количество живой силы противника.

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Согласно сообщению, все самолеты вернулись и совершили посадку на свои аэродромы.

Для обеспечения безопасности полетов о времени нанесения ударов и коридорах пролета самолетов заблаговременно были уведомлены представители международной коалиции.