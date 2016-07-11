"Исламское государство" за 1,5 года потеряло четверть территории в Ираке и Сирии

Таки есть данные британского аналитического центра IHS, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Территория, контролируемая джихадистами, сократилась с 90 800 квадратных километров в январе 2015 года (через шесть месяцев после того, как они провозгласили халифат в Сирии и Ираке) до 68,300 квадратных километров. При этом с начала 2016 года территории, контролируемые ИГИЛ, уменьшились на 12%.

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Аналитики отмечают, что территориальные потери заставили джихадистов интенсифицировать атаки на мирное население Ближнего востока и в Европу и в ближайшее время это усилится.

"К сожалению, мы ожидаем увеличение массовых жертв нападений и диверсий против экономической инфраструктуры в Ираке и Сирии, а также за их пределами, в том числе в Европе." – говорится в докладе IHS.

Отмечается, что захват в прошлом месяце иракскими военными Фаллуджы, оплота ИГИЛ на запад от Багдада, заставило джихадистов активизировать атаки на цели шиитов. Неделю назад в результате атаки смертников в торговом районе Багдада погибли около 300 человек.