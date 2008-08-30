Медведев позвонил Лукашенко с поздравлениями
13:40, 30 августа 2008Мир
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"...желаю счастья в личной жизни, Пух!"
Президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора в субботу «тепло поздравил» с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества – в двустороннем формате и в международных делах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны», - отмечается в сообщении.
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