Медведев позвонил Лукашенко с поздравлениями

13:40, 30 августа 2008
Мир
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"...желаю счастья в личной жизни, Пух!"

Президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора в субботу «тепло поздравил» с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества – в двустороннем формате и в международных делах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны», - отмечается в сообщении.  

Газета.ру

 

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