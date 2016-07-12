В США два помощника шерифа были застрелены в здании суда

Об этом сообщил местный шериф Пол Бейли, передает BBC.

Мужчина открыл стрельбу в здании суда в городе Сент-Джозеф. Он убил двоих помощников шерифа и ранил еще двоих человек, после чего был застрелен правоохранителями.

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Получившие ранения помощник шерифа и еще один человек были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Шериф Пол Бейли подтвердил инцидент и отметил, что люди в здании суда успели спрататься прежде, чем полиция застрелила нападавшего.

Телеканал ABC сообщил, что стрельбу устроил мужчина, которого сопровождали в тюрьму.

Губернатор штата Рик Снайдер написал в Twitter, что полиция взяла ситуацию под контроль, по факту стрельбы начато расследование.

Здание суда после начала стрельбы было оцеплено.