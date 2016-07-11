В Госдепе США анонсировали визит Керри в Россию

Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В сообщении Госдепа говорится, что в ходе визита в Москву Керри обсудит с российской стороной Сирию, Украину и другие вопросы.

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Это уже второй визит госсекретаря США в Россию за год. Керри посещал Москву в конце марта. Тогда на встрече с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждались вопросы конфликта в Украине, Сирии и судьба украинской летчицы Надежды Савченко.