Израильские правозащитники обвинили Facebook в поддержке "интифады ножей"

Как утверждается в иске, поданном в американский суд, руководство соцсети "сознательно предоставляло материальную поддержку и ресурсы ХАМАС, облегчая возможности этой террористической группировки по рекрутированию новых членов, планированию и реализации атак и наведению страха на ее врагов", передает Русская служба Би-би-си.

Правозащитники отмечают, что призывы палестинцев в социальных сетях вызвали волну нападений в октябре прошлого года, в результате которых погибли 35 израильтян.

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Истцы утверждают, что Facebook нарушает антитеррористическое законодательство США, которое запрещает американским компаниям оказывать любую материальную поддержку и услуги группировкам, признанным террористическими.

Все жертвы атак, перечисленные в иске, имели гражданство США.

Представители ХАМАС назвали иск израильской стороны попыткой шантажа Facebook.

По словам представителя группировки Сами Абу Зухри, некоторые израильские политики и военнослужащие "выражали гордость по поводу убийства палестинцев" в Facebook и других социальных сетях.

Представители Facebook не прокомментировали поданный к компании иск.