Армия Израиля оцепила город на Западном берегу Иордана из-за вспышки насилия

В Хеврон введены дополнительные армейские подразделения, а также удержаны отдельные налоговые трансферты властям Палестинской автономии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Закрытие Хеврона означает прекращение въезда и выезда из города иначе как по гуманитарной необходимости.

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В пятницу недалеко от поселения Отниэль вооруженный палестинец открыл огонь по легковой машине, в которой ехала израильская семья, убил мужчину и ранил его жену и двоих детей.

В четверг 19-летний палестинец проник в спальню в израильском поселении Кирьят-Арба и зарезал 13-летнюю девочку, имевшую гражданство Израиля и США.

Как сообщал УНИАН, 20 июня израильское правительство одобрило дополнительное финансирование еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан на сумму более 18 миллионов долларов.