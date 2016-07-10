В Чехии столкнулись два пассажирских поезда (фото)

Вблизи чешского города Ротава в Карловарском регионе случилось лобовое столкновение двух пассажирских поездов, которые ехали на низкой скорости.

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Ceske Noviny.

В результате столкновения ранения получили семь пассажиров. Врачи говорят о незначительных травмах у пострадавших – ушибах, рваных ранах и переломах. Раненых уже доставили в больницы.

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Ущерб от аварии оценивают в 1 миллион чешских крон.

Участок, на котором произошла авария управляется частным перевозчиком GW Train Regio. Машинисты ошибочно вывели поезда на одну колею, однако успели затормозить перед столкновением.

"Мы расследуем инцидент, есть подозрение, что имел место неумышленное преступление по небрежности. Точная причина аварии неизвестна", - сообщили в чешской полиции.

Сейчас движение железнодорожного транспорта, где произошла авария, не происходит. На участке временно курсируют автобусы.