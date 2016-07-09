В Сирии боевики ИГИЛ сбили вертолет с российским экипажем, летчики погибли

"8 июля 2016 года российские военные летчики- инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25 с боекомплектом в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот", - цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

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"Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс, огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб", - сообщило Минобороны РФ.

Резервных подразделений сирийских войск для переброски и сдерживания наступления террористов на данном направлении не было, отметили в министерстве.

"Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Ряфагать Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано", - указали в Минобороны.