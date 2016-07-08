В Сирии силы оппозиции отбили контратаку "Исламского государства"

Об этом сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк, передает kommersant.ru. "Отчаянная контратака около Манбиджа закончилась большим поражением исламистов. Партнеры коалиции демократических сил сейчас обустраивают прочный плацдарм в городе", - сказал он.

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По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на собственные источники в военном ведомстве США, 28 июня американские пилоты должны были обеспечить прикрытие сил "Новой сирийской армии" при наступлении на город Абу-Кемаль на востоке Сирии. Однако в разгар операции летчики получили приказ покинуть район и направиться на окраину города Эль-Фаллуджа в соседнем Ираке. По словам представителя Пентагона, командование посчитало более важным уничтожить колонну боевиков "Исламского государства", которые в тот же день спасались бегством в пустыне после поражения в Эль-Фаллудже.