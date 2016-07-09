Франко-австрийская компания заявила о создании вакцины против вируса Зика

Препарат разработан на базе созданной ранее Valneva вакцины от японского энцефалита. Это вирусное заболевание, переносчиками которого, также как и вируса Зика являются комары, передает ZN.ua.

"Предлагаемая вакцина является крайне чистой и имеет биологический, химический и физический профиль, сравнимый с уже находящейся в продаже вакциной от японского энцефалита", — сказано в сообщении разработчика.

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В серию вакцину, которую разрабатывали с февраля 2016 года, Valneva планирует запустить "быстро и по привлекательной цене" при условии согласования со стороны всех необходимых регуляторных органов.

Разработкой вакцины против вируса Зика также занимается французская фармацевтическая компания Sanofi совместно с американским военным исследовательским институтом WRAIR.

Напомним, ВОЗ признала вирус Зика глобальной угрозой. Вакцины от него до сих пор нет. Одно из исследований утверждает, что вирус угрожает 2 млрд человек.