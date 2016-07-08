Президент Австрии ушел со своего поста

Об этом сообщает DW.

В своей прощальной речи в австрийском парламенте 77-летний социал-демократ затронул тему мигрантов.

"Миграционная политика Австрии должна формироваться как на основании рациональности, так и на основании гуманности. Лишь одного из двух будет мало!" - приводятся слова Фишера в пятницу, 8 июля, на официальном сайте австрийского президента.

Читайте также"Евросоюз умирает": В Британии ожидают референдум по членству в ЕС еще в четырех странах

Касаясь темы Brexit, Фишер подчеркнул, что сожалеет о выходе Великобритании из ЕС. "Дальнейшее активное сотрудничество Австрии по достижению целей и ценностей европейской мирной политики и в рамках европейского проекта должно оставаться центральным пунктом нашей политики", - подчеркнул Фишер.

Как напоминает издание, 1 июля Конституционный суд Австрии признал недействительным состоявшийся 22 мая второй тур президентских выборов, в котором кандидат Александр Ван дер Беллен, близкий к партии "зеленых", с минимальным отрывом опередил Норберта Хофера из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). Повторные выборы пройдут 2 октября.

В результате после ухода Фишера резиденция федерального президента Австрии в Хофбурге будет пустовать около трех месяцев. Функции президента, в основном репрезентативные, возьмет на себя временный орган из трех председателей Национального совета - палаты представителей австрийского парламента: Карлхайнца Копфа, Дорис Бурес и Норберта Хофера, одного из кандидатов в президенты. Президент в Австрии избирается на шесть лет.