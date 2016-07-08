Система противоракетной обороны НАТО перешла в состояние первоначальной готовности – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита в Варшаве заявил, что система противоракетной обороны Альянса вышла на начальный уровень готовности. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы объявили о начальной боевой готовности нашей системы противоракетной обороны. Это означает, что корабли США в Испании, перехватчики в Румынии и радиолокационные системы в Турции будут работать как одна система", - сказал Столтенберг.

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Ранее УНИАН сообщал, что 12 мая, на румынской базе Девеселу состоялась церемония подтверждения оперативной готовности американского комплекса ПРО "Иджис" наземного базирования.

13 мая в местечке Редзиково в Польше состоялась церемония закладки камня под строительство базы для аналогичных американских комплексов ПРО "Иджис".

Обе базы создаются в рамках второго и третьего этапов плана США и НАТО по развертыванию европейской ПРО. Помощник американского госсекретаря Фрэнк Роуз заявил, что создаваемые США в европейских странах системы противоракетной обороны не направлены против России и не могут подорвать ее стратегический потенциал.

"Системы ПРО США и НАТО нацелены на угрозы баллистических ракет, размещенных за пределами Евроатлантического региона", - сказал Роуз.