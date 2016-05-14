В Польше торжественно открыли строительство системы ПРО

Об этом сообщает Радио Польша.

На открытии присутствовали президент Польши Анджей Дуда, министр обороны Польши Антони Мацеревич и заместитель генерального секретаря обороны США Роберт Ворк. Также в мероприятии принял участие министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который был главным участником переговоров c Соединенными Штатами на тему создания системы противоракетной обороны.

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Американскую сторону представлял, в том числе, посол США Пол Джонс, главнокомандующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Марк Фергюсон. Среди гостей был также министр обороны Румынии Михнеа Моток.

«Это важный день, поскольку именно сегодня начинается новый этап укрепления безопасности Европы, а значит и Польши», - сказал во время торжеств президент Польши Анджей Дуда.

Глава государства также добавил, что Польша давно ждала момента, когда силы НАТО постоянно будут находиться на территории страны.

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В свою очередь, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что «цель установки системы противоракетной обороны – повысить обороноспособность Польши и ее союзников». Министр акцентировал внимание на том, что размещение системы ПРО в стране не является проявлением агрессии.