В КНДР введение новых санкций назвали "объявлением войны"
23:52, 07 июля 2016Мир
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В Северной Корее заявляют, что санкции США, направленные против их руководства, означают «объявление войны».
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
В заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном 7 июля государственным агентством, говорится, что Пхеньян введет строгие меры в ответ.
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Как сообщал УНИАН, 6 июня США ввели персональные санкции против северокорейского лидера Ким Чен Ына и десяти высокопоставленных чиновников из его окружения - "за возмутительные нарушения прав человека".
В "черный список" министерства финансов США включены также пять юридических лиц.
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