Штайнмайер боится "рецидива конфронтации" с Москвой

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Deutsche Welle.

"Нашей общей целью должно быть то, чтобы после двух с половиной тяжелых лет снова достичь большей безопасности - для всех в Европе. Мы не имеем права допустить рецидива новой-старой конфронтации", - заявил Штайнмайер.

Меры взаимной подстраховки НАТО в Восточной Европе и готовность к диалогу между Западом и Москвой - "две стороны одной и той же медали", считает он.

"Одно невозможно без другого и другое без первого не имеет никакого смысла", - сказал министр.

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В то же время он предостерег партнеров Берлина в Североатлантическом альянсе от "лишних обострений" ситуации, которые могут иметь следствием "ложное восприятие" шагов НАТО. В таком случае результатом может стать не усиление, а ослабление безопасности для Европы", отметил Штайнмайер.

Как известно, глава немецкого МИД недавно попал под шквал критики со стороны партнеров социал-демократов, к которым он принадлежит, по правящей коалиции в Бундестаге из-за его заявления относительно России. В частности Штайнмайер забросил НАТО "бряцание оружием" и призвал не обострять напряженность в отношениях с Москвой.