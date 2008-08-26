Южная Осетия предложила России разместить военную базу

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты предложил разместить российскую военную базу на территории республики, а также заявил о готовности заключить с Россией договор о дружбе. Правда, официального предложения по поводу размещения в Южной Осетии российской военной базы Кокойты пока не сделал, добавив, что решение этого вопроса "будет зависеть от воли России".