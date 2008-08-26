Москву завтра пропесочат в Постоянном совете ОБСЕ?

В среду, 27 августа, состоится специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с последними действиями России в отношении Грузии и признании РФ самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Ранее председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Финляндии Александер СТУББ осудил решение России признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

"Признание независимости Южной Осетии и Абхазии нарушает фундаментальные принципы ОБСЕ", - говорится в его заявлении, распространенном в Вене пресс-службой Организации.

"Как любой член ОБСЕ, Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность других", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии.

Ранее страны «Большой семерки» призвали Россию не признавать независимость этих самопровозглашенных республик.

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что Россия нарушила резолюции Совета безопасности ООН, признав независимость Южной Осетии и Абхазии.