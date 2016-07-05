В Москве ФСБ провела обыски на радиостанции "Эхо Москвы"

Об этом УНИАН сообщили в ФСБ.

«Следственным управлением ФСБ России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 280.1 и 282 УК РФ расследуется уголовное дело по факту публикации на сайте «Эха Москвы» статьи, содержащей призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности Российской Федерации и совершению действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальной принадлежности», - говорится в сообщении.

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«В рамках данного расследования 5 июля 2016 года на основании судебного решения и при активном содействии сотрудников радиостанции произведена выемка электронной почтовой переписки редакции «Эхо Москвы» с возможным автором публикации», - добавили в ведомстве.

Кроме этого, ФСБ вызвала на допрос главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского.

В тоже время, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что ФСБ изымает переписку редакции сайта с публицистом Андреем Пионтковским.

«ФСБ изымает переписку редакции сайта с Андреем Пионтковским, вызывает главного редактора сайта на допрос», - написал Венедиктов в своем микроблоге в Twitter.