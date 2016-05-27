В России ФСБ задержала человека из-за комментария в соцсети (видео)

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали Артема Чеботарева, которого в СМИ также считают одним из основателей группы "Свободная Ингрия" в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Медуза".

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Как указано в описании этой группы, в нее входят сторонники преобразования Петербурга и Ленобласти (Ингрия, Ингерманландия) в автономную республику.

При задержании Чеботарева силовики озвучивают причину - "размещение в соцсети "Вконтакте" в группе "Русскоязычный бандеровец" комментария экстремистского содержания".

На сайте СК РФ указано, что Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства).

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний Артем Чеботарев, который подозревается в том, что 7 февраля 2016 года в квартире, расположенной в Калининском районе, разместил в социальной сети "ВКонтакте" информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства к социальной группе лиц", - сообщает СК РФ.