Маргарет Тэтчер страдает слабоумием

Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, уже на протяжении многих лет страдает от старческого слабоумия. Об этом в книги мемуаров рассказала дочь «железной леди» Кэрол Тэтчер.

По ее словам, первые признаки деменции появились у ее матери семь лет назад. Сначала начала ухудшаться память, а теперь баронесса Тэтчер с трудом может закончить начатую ею фразу. По мнению дочери, «железную леди» серьезно подкосила смерть мужа в 2003 году.

Сама Кэрол Тэтчер признается, что была шокирована, когда мать впервые перепутала конфликты в Боснии и на Фолклендских островах. «Я чуть не упала со стула, когда увидела, как мать пытается справиться со словами и собственной памятью. Я всегда думала, что у нее нет возраста, время против нее бессильно, и она сделана из стали», - пишет Кэрол, добавляя, что прежде ее мать отличалась феноменальной памятью.

Как сообщает сегодня лондонская Times, 82-летняя Маргарет Тэтчер уже много лет практически не появляется на публике. Это ей посоветовали врачи после нескольких перенесенных микроинсультов. О том, что экс-глава кабинета министров страдает от слабоумия, ее родным долгое время удавалось скрывать от прессы.

«Газета.Ru»