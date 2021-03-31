На этот раз ВОЗ критикуют за сомнительный отчет о происхождении коронавируса. Но эксперты также отмечают: ВОЗ "сбилась с пути" - вместо противодействия пандемии организация все больше занимается борьбой с детскими кашами, сладкими газированными напитками и табачными изделиями.

США, Великобритания и еще 12 стран выразили обеспокоенность докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении, Великобритании и США раскритиковали Всемирную организацию здравоохранения за то, что международное экспертное исследование источников происхождения вируса SARS-CoV-2 «было значительно задержано, не имело доступа к полным, исходным данным и образцам».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала ВОЗ активнее «задавать вопросы людям на местах»: «В этом процессе есть второй этап, который, по нашему мнению, должен осуществляться под руководством международных и независимых экспертов. У них должен быть беспрепятственный доступ к данным».

Государства призывают ВОЗ продолжить исследования и отмечают, что необходимо укреплять «потенциал, чтобы подготовиться к возможным будущим вспышкам инфекции».

Напомним, это не первый случай критики в адрес Всемирной организации здравоохранения. В прошлом году при предыдущей администрации США даже объявляли о выходе из этой международной организации из-за ее неэффективности.

Как сообщал Wall StreetJournal, «с самого начала позиция ВОЗ разрешила политическим соображениям взять верх над объективной реакцией общественного здравоохранения. Решение выступить против ранних запретов на поездки и отложить объявление «чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, имеющей международное значение», привело к ужасным результатам».

Более того, по мнению обозревателей Wall Street Journal, «в последние десятилетия ВОЗ менее сосредоточена на своей первоначальной миссии, она зря тратит деньги на поддержку государственного здравоохранения и войны с табачными компаниями».

New York Times цитирует старшего научного сотрудника Центра безопасности здравоохранения им. Джона Хопкинса, доктора Амеша Адалжа, который заявил, что «есть основания для критики Всемирной организации здравоохранения». Он привел пример предыдущей эпидемии Эболы, когда ВОЗ не смогла оперативно среагировать на чрезвычайную ситуацию.

Британская Guardian также напоминала о крайне неудовлетворительной реакции ВОЗ на эпидемию Эболы в 2013-2015 гг. «ВОЗ крайне медленно реагировала на вспышку Эболы, которая началась в отдаленной лесной части Гвинеи. К тому времени, когда ВОЗ начала действовать – всего через 6 месяцев после первой вспышки – Эбола уже достигла крупных городов. Последствия для ВОЗ были серьезными и подорвали ее авторитет».

Заместитель директора глобальной группы защиты прав потребителей Consumer Choice Center Йель Островский в своей статьи для Washington Examiner часть вины за снижения эффективности ВОЗ возлагает на частные фонды (прежде всего, на финансовые организации экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга), которые своим финансированием влияют на направления работы организации.

«ВОЗ сбилась с дороги. Вместо того, чтобы организовывать работу по улучшению оборудования для больниц, подготовки врачей и всей системы здравоохранения к возможным новым эпидемиям, «глубокие карманы» Блумберга превратили ВОЗ в глобального «полицейского» для стран, что развиваются, – против детских каш, сладких газированных напитков и табачных изделий», - уверен Йель Островский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь