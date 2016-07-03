После теракта в Багдаде толпа атаковала кортеж премьер-министра

Как передает Русская служба Би-би-си, на любительской видеозаписи инцидента видно, что люди из толпы бросают предметы в автомобили и охрану премьера, а также выкрикивают ругательства. В частности, толпа кричала "Собака!" и "Вор!".

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После этого кортеж премьера спешно покидает место теракта.

Ночью районе Эль-Каррада в центре города возле ресторана был подорван заминированный автомобиль. Второй взрыв прогремел спустя некоторое время на севере Багдада.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, число жертв двойного теракта возросло до 172 человек.