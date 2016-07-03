Количество жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 172 человек

17:00, 03 июля 2016
Мир
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В результате теракта в столице Ирака Багдаде погибли по меньшей мере 172 человека, 196 получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщается на странице иракских Сил народной мобилизации в Twitter.

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В районе Каррада, оживленном районе с магазинами и кафе, где иракцы праздновали Рамадан, взорвался грузовик-рефрижератор. Ответственность на себя взяло "Исламское государство". В распространенном сторонниками исламистской группировки заявлении говорилось о том, что взрыв совершил смертник.

Кроме того, еще одна бомба взорвалась на обочине дороги на рынке в Аль-Шааб, популярном шиитском районе на севере столицы.

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