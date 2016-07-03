Количество жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 172 человек

Об этом сообщается на странице иракских Сил народной мобилизации в Twitter.

#BREAKING - The death toll for #ISIS attacks in #Baghdad today is now 172 killed and 196 injured#PrayForBaghdadpic.twitter.com/cMPpPg58Zm — Iraqi PMU English (@pmu_english) July 3, 2016

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В районе Каррада, оживленном районе с магазинами и кафе, где иракцы праздновали Рамадан, взорвался грузовик-рефрижератор. Ответственность на себя взяло "Исламское государство". В распространенном сторонниками исламистской группировки заявлении говорилось о том, что взрыв совершил смертник.

Кроме того, еще одна бомба взорвалась на обочине дороги на рынке в Аль-Шааб, популярном шиитском районе на севере столицы.