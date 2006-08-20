18 млн. китайцев страдают от страшной засухи

Более 18 млн. человек страдают в Китае от сильнейшей за последние 50 лет засухи, которая была отмечена в 15 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.

Как передает ИТАР-ТАСС , серьезный ущерб был нанесен 130 млн. га сельхозугодьям.

Центральное правительство приняло решение выделить 100 млн. юаней (12,5 млн. долл.) на борьбу с засухой, которая наблюдается уже почти два месяца в юго-западных и центральных районах страны. В наиболее пострадавшие населенные пункты доставлены цистерны с питьевой водой, развернуты дополнительные медицинские пункты.

По прогнозам синоптиков, жара во многих районах Китая в ближайшие дни будет только усиливаться, осадков не ожидается.