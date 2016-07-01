В России пропал самолет Ил-76 МЧС

В Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могут находиться до 10 членов экипажа. об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Российское МЧС информацию о потере связи с самолетом подтвердило, подробности пока не сообщаются.

На борту пропавшего самолета могут находиться до 10 человек. Все они - члены экипажа. Сейчас организованы поиски самолета.

Источники агентств утверждают, что самолет совершал полет в зоне плотного задымления. Он должен был выйти на связь в 6:30 по Москве, однако так этого и не сделал.

Всего было построено около тысячи Ил-76. За все время эксплуатации как в России, так и за рубежом было потеряно более 70 таких самолетов, треть из них - в ходе боевых действий. Ил-76 был принят на вооружение РФ в 1974 году. Он считается самым распространенным в России тяжелым военно-транспортным самолетом.