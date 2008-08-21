НАТО обещает помочь Грузии в восстановлении обороноспособности
"...по семи направлениям"
НАТО окажет помощь Грузии в восстановлении ее обороноспособности.
Об этом заявил спецпредставитель Генерального секретаря Североатлантического альянса в Центральной Азии и на Южном Кавказе Роберт СИМОНС, передает ИТАР-ТАСС.
«НАТО окажет помощь Грузии по семи направлениям. Альянс поможет восстановлению обороноспособности Грузии, в первую очередь это ПВО и восстановление оборонной инфраструктуры», - сказал Р.СИМОНС.
Спецпредставитель Генсека Альянса отметил, что НАТО выступает за территориальную целостность Грузии и сделает все для сохранения единства страны. Однако, по его словам, сейчас главная задача заключается в том, чтобы российские войска были выведены из Грузии, и Россия выполнила данные обещания.