НАТО обещает помочь Грузии в восстановлении обороноспособности

НАТО окажет помощь Грузии в восстановлении ее обороноспособности.

Об этом заявил спецпредставитель Генерального секретаря Североатлантического альянса в Центральной Азии и на Южном Кавказе Роберт СИМОНС, передает ИТАР-ТАСС.

«НАТО окажет помощь Грузии по семи направлениям. Альянс поможет восстановлению обороноспособности Грузии, в первую очередь это ПВО и восстановление оборонной инфраструктуры», - сказал Р.СИМОНС.

Спецпредставитель Генсека Альянса отметил, что НАТО выступает за территориальную целостность Грузии и сделает все для сохранения единства страны. Однако, по его словам, сейчас главная задача заключается в том, чтобы российские войска были выведены из Грузии, и Россия выполнила данные обещания.