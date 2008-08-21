В НАТО подтвердили, что Россия приостановила сотрудничество

Россия объявила сегодня НАТО о приостановлении сотрудничества в военной сфере со странами-членами Альянса до дальнейших уведомлений, подтвердили в НАТО.

«Россия проинформировала нас по военным каналам, что министр обороны Российской Федерации принял решение приостановить мероприятия по международному военному сотрудничеству между Россией и странами НАТО», - проинформировала пресс-секретарь НАТО Кармен РОМЕРО, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что НАТО приняло к сведению уведомление, и добавила, что у нее пока нет информации о том, скажется ли это на соглашении о транзите грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию.

Как сообщалось, ранее о получении подобных уведомлений от России сообщили Норвегия, Эстония и Латвия.