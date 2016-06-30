Осажденное "Исламское государство" сосредоточилось на Европе - Die Presse

Об этом говорится в статье "Осажденное "Исламское государство" сосредоточилось на Европе", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Пока нет никакой уверенности в том, кто совершил массовое убийство в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Никто не взял на себя ответственность. Но нападение в турецкой столице напоминает почерк террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Атаки с автоматами и поясами со взрывчаткой: бойня сразу вызвала воспоминания о терактах ИГ в Париже, взрывах и выстрелах в барах, кафе, в зале Батаклан и перед Стад де Франс. Образцом для совместных террористических действий, которые требуют долгосрочного планирования, могли послужить нападения в Мумбаи в 2008 году.

Кроме того, место происшествия соответствует существующей тактике ИГ. Нападение на третий по величине аэропорт на континенте, который миллионы европейцев знают как транзитный узел, вызывает страх далеко за пределами Турции, и, таким образом, привлекает еще большее внимание.

Еще несколько недель назад в аудиобращении ИГ призывало осуществлять нападения во время Рамадана. Потенциальные джихадисты не должны сразу отправляться в Сирию. Нападения на гражданское население в Европе гораздо более эффективны, говорилось в обращении. Священный месяц Рамадан заканчивается 4 июля. Возможно, это просто совпадение, но в последнее время атаки ИГ участились. На прошлой неделе, два террориста-смертника на сирийской границе убили шесть иорданских солдат. В понедельник восемь террористов-смертников напали на христианскую деревню в Ливане. Погибли пять человек. А теперь Стамбул. Недавний теракт совпал с важной для ИГ датой: именно в этот день два года назад джихадисты провозгласили свой "халифат".

Но этот "халифат" рушится. ИГ терпит одно поражение за другим. Контроль над иракской Фаллуджей давно потерян, теперь приближается битва за мегаполис Мосул. Бои идут также в Манбидже: захват северного сирийского города откроет путь для наступления на Ракку, столице ИГ. Согласно сообщениям, террористы страдают от огромной нехватки денег.

"Перемещение в Европу"

Но неудачи ИГ в Сирии и Ираке не уменьшают террористическую угрозу. "Скорее, мы опасаемся экстернализации, перенесения деятельности ИГ в Европу", - сказал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Президент Ханс-Георг Маассен назвал ситуацию серьезной, Германия остается в центре внимания ИГ, а также Аль-Каиды (наследники Усамы бен Ладена расширяются тени ИГ). В 17 случаях Федеральная служба защиты конституции нашла убедительные доказательства того, что джихадисты приехали в страну в качестве беженцев, сообщил Маассен. Но большинство из них уже либо мертвы, либо арестованы. На предыдущей неделе Бельгия также осуществила ряд арестов. По сообщениям, двое соотечественников планировали нападения на фан-зону во время трансляции футбольного матча Чемпионата Европы. Ранее СМИ уже сообщали, что два командира ИГ отправились во Францию и Бельгию именно с этой целью.

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Во время чемпионата Европы по футболу мировую общественность также напугало убийство полицейского сторонниками ИГ в Маньявиле, недалеко от Парижа. Помимо этого, проблемы создавали только футбольные хулиганы. Однако, не стоит думать, что проблема решена. Перед турниром немецкое управление уголовной полиции присвоило финалу чемпионата "особенно опасный" уровень. Он состоится 10 июля. На Стад-де-Франс.