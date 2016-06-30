В Ираке нанесли один из наиболее успешных авиаударов по ИГ: уничтожены около 250 боевиков - Reuters

Самолеты коалиции во главе с США в среду нанесли серию успешных ударов против "Исламского государства" в окрестностях города Фаллуджа. Об этом американские чиновники рассказали Reuters.

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По предварительным оценкам, как минимум 250 возможных бойцов ИГ и 40 их машин были уничтожены. Если эти данные подтвердятся, вчерашняя атака окажется одной из наиболее смертоносных за всю историю борьбы с ИГ.

Авиаудары, о которых идет речь, наносились на юге Фаллуджи, мирные жители оттуда были перемещены.

Как известно, во в конце июня иракские войска выбили силы "Исламского государства" из двух северных районов Эль-Фаллуджи.

В целом крупномасштабная операция в городе началась в конце мая. Контроль над городом иракским военным удалось установить после почти четырех недель борьбы. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о победе после того, как спецназовцы вошли в центр города, захватив правительственные здания и центральную больницу.