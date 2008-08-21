25 августа Абхазия и Южная Осетия могут провозгласить независимость

25 августа может стать днем провозглашения независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом пишет "Независимая газета". Как заявил НГ абхазский лидер Сергей Багапш, процедура признания независимости самопровозглашенных республик уже запущена. Информацию подтвердил и постоянный представитель Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев. Вчера парламенты обеих непризнанных республик утвердили обращения своих президентов к руководству России. Накануне, заверили «НГ» в Цхинвали и Сухуми, оба лидера были приняты в Бочаровом Ручье Дмитрием Медведевым. Москва, похоже, готова положительно отреагировать на волеизъявление абхазов и южных осетин: в среду о намерении признать Абхазию и Южную Осетию заявил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. 25 августа вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии рассмотрит Госдума Росии.

Эхо Москвы